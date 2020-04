"¿Que si me parezco a Pirlo? La culpa es del pelo"

Cree Sandro Tonali, prometedor jugador del Brescia, que no se parece a Pirlo. Una etiqueta que le ha acompañado desde que empezó a destacar.

"La culpa es del pelo. No me molesta, ni mucho menos, pero para mí no es una comparación adecuada. Tener similitudes es otra cosa, porque luego en el campo todo es diferente. Pirlo tenía un calidad increíble. No sé quién lo alcanzará", señala Tonali al 'Corriere della Sera'.

En esta entrevista, le preguntan por su posición de pivote. Tonali ha ido retrasando su posición en el campo a pesar de haber empezado de 'mezzala', que es como se conoce a ese mediocampista sin demasiadas obligaciones defensivas, con libertad para llegar, crear y ejecutar.

"No me importaría en absoluto. Al fin y al cabo, comencé como 'mezzala'. Pero estoy donde me pusieron. Yo solo juego", comentó.

El joven futbolista del Brescia ha sido vinculado a Juventus, City... "No lo pienso, no me importa ahora. Y no te engaño. Estoy interesado en terminar la temporada de la mejor manera, porque siento que todavía tengo mucho que dar al Brescia, que ha creído siempre en mi", sentencia Tonali.