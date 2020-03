¿Qué tienen a favor y en contra Boca y River?

River Plate ha acostumbrado a sus seguidores a cosechar una gran cantidad de trofeos, sin embargo, hay uno que se mantiene esquivo en su mejor momento de la historia. Marcelo Gallardo, director técnico del plantel profesional, tiene la obsesión de triunfar en la Superliga.

En la otra vereda se encuentra Boca Juniors, club que quiere recuperar la memoria de la época dorada cuando consiguió decenas de títulos nacionales y continentales. Además, la final perdida en la CONMEBOL Libertadores frente a su máximo rival es una huella que quiere dejar atrás.

Respecto a la escuadra de Núñez, tiene a favor que se trata de un plantel netamente ganador con muchas alegrías en los últimos años y con una gran personalidad para afrontar adversidades deportivas. Otro factor imporante es la confianza en el 'Muñeco', quien mantiene el objetivo por ser campeón de la Liga Nacional por primera vez.

La buena racha desde que empezó el año, con seis triunfos y un empate, es otro de los motivos positivos para la 'banda roja'. Por último, el equipo depende de sí mismo para conseguir la competencia anhelada, es decir que en caso de obtener los tres puntos se consagra en la primera posición.

Los aspectos más desfavorables de la era Gallardo son que aún no ha sido campeón en Superliga (desde 2014) y que Atlético Tucumán es un rival muy adverso en su terreno de juego, complicando a cualquier rival que el fixture indique.

Por otra parte, el 'Xeneize' tiene a su ventaja que lleva cinco victorias consecutivas después de igualar con Independiente a inicios de 2020, manteniendo un buen rendimiento colectivo y apoyado por significativas apariciones individuales.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo mantienen un sólido sistema defensivo, puesto que en lo que va del año sólo han encajado un gol (Valoyes de Talleres). Como la contracara de esto, sostiene un alto porcentaje de goles por partido. Otra razón favorable es que cierran el torneo en la Bombonera, un campo de batalla que resulta hostil para los visitantes.

Sin embargo, no todas son noticias óptimas para el 'azul y oro'. El no depender de sí mismo, ya que necesita que River no gane en Tucumán, merma la euforia previa al encuentro. También estará Maradona en el banco de Gimnasia de La Plata, siendo un factor emocional a tener en cuenta a la hora del comienzo del cotejo.

El sábado a las 21 horas (horario argentino), iniciarán las dos citas que eclipsarán por 90 minutos al país. River visitará a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental José Fierro, mientras que Boca recibirá a Gimnasia en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).