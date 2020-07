"¡Que venga Bale! Ahora, que se prepare para correr"

Bale está, una vez más, más fuera que dentro del Madrid. Bromeando con el casi siempre jovial Fali, este advirtió al galés que, si se decanta por el Cádiz para la próxima temporada, que se prepare para correr.

Rafael Jiménez Jarque, 'Fali', fue una de los protagonistas del confinamiento. Su amenaza de dejar el fútbol abrió los ojos a muchos. ¿Y si de verdad estamos ante algo tan serio que un privilegiado como un futbolista está dispuesto a renunciar a su trabajo por miedo al virus? Pero Fali no ha traicionado sus temores, los ha vencido.

Fali fue sincero. Amenazantemente sincero. Volvió el fútbol, pero él no. No jugaría hasta que no le garantizasen su seguridad. Y más de uno arqueó una ceja cuando se le volvió a ver entrenando, y cuando volvió a jugar.

Pero no es que Fali hubiera cambiado de opinión. Un psicólogo le ayudó a superar su miedo, su pánico al virus. Y gracias a él, hoy vuelve a sentirse futbolista.

Así lo reveló, en una entrevista con la 'Cadena COPE', al ser cuestionado por la celebración del ascenso. "Nos tomamos unas copas todos los compañeros y nos fuimos a casa. Gracias a mi psicólogo he conseguido vencer un poco el miedo", desveló.

"Tenemos que recordar que esto aún no lo hemos vencido, si podemos evitar ciertas celebraciones, mejor ser responsables", apuntó también Fali, demostrando seguir concienciado al respecto de la pandemia.

Ese trabajo con su psicólogo le permitió volver a jugar. "Mientras jugaba, que tampoco he podido jugar mucho, no tenía miedo. Muchos compañeros se alegraban por mí, y eso también me lo llevo", explicó.

"Miedo no tenía, cuando salía estaba concentrado en ayudar al equipo, y gracias a Dios no ha pasado nada", añadió, al respecto.

No ha dudado en dar gracias públicamente a todos aquellos que le ayudaron en estos momentos difíciles. "El 'presi' siempre me ha esperado, igual que mis compañeros, y logré tirar para adelante", dijo Fali.

Y también hubo tiempo para el humor. El Cádiz ya ha fichado a Negredo, y se permitieron el lujo de bromear, en la entrevista, con la posibilidad de que el siguiente sea Gareth Bale.

"¡Bale, que venga! Ahora, tiene que correr mucho, que con Cervera el que no corra no juega", dijo Fali, entre risas, antes de volver a retomar la seriedad para asegurar que el Cádiz peleará por terminar la temporada como campeón de Segunda División.