"Que volvieran las ligas ahora sería una irresponsabilidad"

El fútbol belga dio a entender que la competición prácticamente acabará como estaba y aún muchos tratan de entender si es una decisión aislada o una tendencia que se repetirá.

'AS' charló con el entrenador del Union Sint-Gilloise Thomas Christianen, un conocido del fútbol español, pues estuvo en el Barcelona de Cruyff y Clemente lo llevó a la Selección cuando jugaba en Segunda División.

El hispanodanés aseguró que sería una irresponsabilidad retomar algunas ligas y abogó por una suspensión de los campeonatos en pos de la salud.

"Sería una irresponsabilidad iniciar LaLiga antes de tiempo. Si me dices que ya mismo se encuentra una vacuna que pueda dar grandes resultados, quizá la situación sería muy distinta. Los médicos dicen que no sería bueno iniciar la temporada en estos momentos aquí. Y en España e Italia ni te cuento", comenzó el también ex entrenador del APOEL o el Leeds United.

Christiansen reconoció que el caso de Bélgica es particular, pues se suele disputar con un 'play off' por el título que podría evitarse por completo. "En la Primera, quedaría la última jornada por disputarse y luego está el 'play off', que disputan los seis primeros. Para mí, el Brujas debería ser el campeón", aclaró, antes de comparar el campeonato con el español: "Otra cosa diferente es el caso del Barcelona, que está en la jornada 28 y no se sabe si el Madrid en la siguiente jornada le podría adelantar".

Aunque aún no hay nada confirmado al 100% Christiansen reconoció que la Liga Belga se va a dar por finalizada casi seguro. "El día 15 de abril se confirmará si realmente será así, pero es casi seguro", concluyó el ex jugador y ahora preparador.