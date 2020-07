"Quedan cinco finales"

El Madrid está más cerca del título. Después de pinchar el Barça contra el Atlético, los de Zidane cumplieron ante el Getafe y le sacan a los 'culés' cuatro puntos.

Para el técnico francés, su equipo no ha ganado media Liga. "Al final sé como es esto. Hasta que no acaba la Liga no puedes decir que vas a ganar. Orgulloso del equipo por el esfuerzo y la solidaridad", dijo a su paso por los micrófonos de 'Movistar'.

Asimismo, 'Zizou' continuó en la misma línea: "No, son solo tres puntos pero importantísimos, porque había que ganar y lo hicimos. Faltan cinco finales y lo más importante es descansar y pensar en el próximo encuentro".

Entonces, la Liga sólo la puede perder el Madrid. "No, tampoco, esto es fútbol. Cada tres días son partidos que jugar. Hoy sufrimos muchísimos y el otro día, igual. Sin sufrimiento no se pueden conseguir cosas", apuntó.

Por último, el galo reconoció las dificultades para ganar al Getafe. "Lo sabíamos. En la primera parte vinieron muy arriba a presionar y nos costó el choque. Con paciencia podía llegar un gol. Teníamos que tener tranquilidad, cuando ellos defienden bien. Hay que felicitar a los jugadores porque no era fácil fisicamente ni mentalmente", concluyó.