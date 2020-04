Queiroz lidera una reunión virtual con los seleccionadores juveniles

En la reunión, realizada por videoconferencia por la crisis mundial que se vive por el COVID-19, participaron los técnicos de las Selecciones Sub 20, Arturo Reyes; Sub 17, Héctor Cárdenas, y Sub 15, Jorge Serna, informó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en un comunicado.

También estuvieron los directores deportivos de las Selecciones de Colombia, el ex futbolista Mario Alberto Yepes, y de Desarrollo, Iván Novella, así como Sebastián Amín, del área deportiva de la FCF.

La información agregó que "esta reunión tenía como objetivo seguir trabajando para unificar y mejorar los procesos de entrenamiento en cada categoría", así como "se siguieron buscando herramientas y estrategias que permitan a las selecciones Colombia tener un mejor desarrollo".

"Por otro lado, se analizaron los perfiles de los jugadores que deben integrar las Selecciones de Colombia y los mecanismos mediante los cuales se están escogiendo. Del mismo modo, se revisó el estado actual del fútbol juvenil en nuestro país", detalló la FCF.

Los entrenadores, añadió la Federación, seguirán aprovechando el tiempo de la cuarentena, que en el país comenzó el pasado 25 de marzo y culminará el 13 de abril, "para desarrollar proyectos de nuestras Selecciones de Colombia".

A mediados del mes pasado, Queiroz viajó a Portugal para estar con sus familiares mientras pasa la crisis de el COVID-19, de la que hay 1.065 casos y 17 fallecidos en Colombia.