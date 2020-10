"Queremos fichar a Eric García, pero no sé si lograremos que venga"

El Barcelona ha comenzado la temporada 2020-21 como un tiro y Ronald Koeman, nuevo a los mandos del conjunto 'culé', analizó en sala de prensa el buen momento del equipo.

El técnico neerlandés no pasó por alto el interés del Barcelona en fichar a Eric García, aunque reconoció que su llegada aún está difícil. "¿Eric? El mercado está abierto hasta el lunes. Queremos tener este jugador porque ahora tenemos solo tres o cuatro centrales, estamos justos. He visto los comentarios de Pep desde el City y es así y ojalá lo consigamos. Económicamente sabemos que está complicado. Interés, sí, pero no sé si lo podremos lograr", dijo.

Koeman valoró la calidad del Sevilla y recalcó que el Barcelona aún está en formación: "Solo llevamos cinco semanas aquí y el sistema de juego es diferente al de antes. Necesitamos tiempo para que todo el mundo entienda los cambios, pero estamos trabajando bien. Sabemos que el Sevilla es un equipo fuerte, aspira a muchas cosas todas las temporadas. Tiene un buen entrenador tácticamente, y es un partido complicado".

El entrenador del Barcelona no esquivó las preguntas sobre Ousmane Dembélé y dejó un recado al francés, al asegurar que Pedri o Trincao han trabajado más y por eso han jugado. "No te puedo decir más sobre Dembélé. Siempre intento sacar el máximo rendimiento del equipo y si hay cambios es por algo. Si Pedri o Trincao han jugado es porque se lo merecen. Dembélé es jugador del Barça y dependerá de él. No he hablado claro sobre su futuro".

"Ansu ha jugado desde el principio, está por delante de Dembélé. Si un jugador está descontento, habla. Yo quiero tener la gente contenta,. SI está cabreado por no jugar, perfecto, pero si no quiere estar aquí, me lo dice, y no me ha dicho nada".

Otro de los temas de conversación en la rueda de prensa fue el posible debut de Sergiño Dest: "No sé si lo podemos convocar, estamos intentando conseguir la licencia, ojalá que pueda estar. Intentar tener gente joven, futuro del club y con sus 19 años ha jugado muchos partidos en el máximo nivel y da competencia a los dos laterales. Defensivamente, pero sobre todo ofensivamente, tiene mucha calidad".

El técnico azulgrana agradeció poder contar con un jugador de la calidad de Coutinho. "Es muy buen jugador, ha aprendido mucho en Inglaterra y en el Bayern, y mi función como entrenador es sacar el máximo rendimiento de cada uno y eso empieza por poner a cada jugador en su sitio. Un entrenador puede ayudar, pero todo empieza con la calidad del jugador".

El sorteo de la Champions tuvo lugar esta semana y el Barcelona no tuvo mala suerte con el mismo, algo que fue valorado por Koeman: "Podemos estar contentos con el sorteo de Champions, pero no confiados. En principio, con la Juve, somos favoritos".

Koeman también habló de la necesidad de cerrar varios refuerzos para contar con una plantilla más completa: "Hay dos posiciones en el equipo donde nos viene bien un jugador más, un central y un '9'".

Para concluir, el entrenador del Barcelona alabó a Leo y le agradeció lo que aporta como capitán, algo que quedó claro ante el Celta: "Como capitán sacó peso, ayudó al equipo a jugar desde atrás. No hay discusión, siempre ha sido el mejor del mundo. Esta metido. Es un ejemplo como capitán.