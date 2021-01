"Queremos que estén todos, nos gustan los retos"

El Athletic tendrá la difícil papeleta de eliminar al Real Madrid si quiere luchar por la Supercopa de España. Muniain, encargado de hablar en rueda de prensa, mostró el punto de ambición que tiene el club vasco, pero también las dificultades que entraña el partido.

"Hemos tenido días para trabajar con el entrenador, para implantar sus ideas con el equipo. Nos ha venido bien para trabajar aspectos que él quiere de cara al partido", dijo sobre el tiempo extra que han tenido por el aplazamiento del choque ante el Atlético de Madrid.

Aseguró Muniain que van al partido "con toda la ambición del mundo". "Vamos a empezar por el partido del Madrid e ir viendo luego lo siguiente", analizó el atacante del Athletic.

El capitán rojiblanco abandona su posición de mediapunta y partirá en banda. "El entrenador me pide que me involucre en el juego y tenga libertad en el juego y me asocie en situaciones en las que puedo generar peligro. Me encontré cómodo, estoy satisfecho con lo que hice y espero seguir en esta línea", afirmó.

"Somos conscientes de que en muchas ocasiones, los errores individuales nos han costado partidos por no estar juntos. Se pueden evitar esos errores de concentración. Nadie quiere fallar, pero a veces pasan estas cosas. Estamos trabajando otro tipo de conceptos con el nuevo entrenador que nos ayuda a ser más competitivos si cabe", incidió Muniain sobre el papel de Marcelino.

Sobre el Madrid, dijo que "es muy poderoso en todas sus líneas, y en el banquillo cuenta con una grandísima calidad para resolver partidos. Vamos a intentar hacer lo que hemos trabajado, siendo un equipo organizado en defensa, intenso, con ritmo".

Es por ello que el Athletic intentará "mover de un lado a otro para que se generen huecos". "Luego hemos de ser cuidadosos cuando ataquemos, porque son jugadores con una capacidad de resolver altísima y va a ser muy disputado. Ojalá podamos salir beneficiados del choque", añadió.

Fue cuestionado Muniain sobre si quería alguna baja en concreto ante el Real Madrid. "No deseamos eso a nadie. Ya sabes la respuesta, todos los que tiene el Madrid son 'top', queremos que estén todos, porque nos gustan los retos, ponernos a prueba, los desafíos. Y este es uno grande para intentar conseguir cosas bonitas", sentenció.