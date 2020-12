"Queremos terminar como primeros, solo pensamos en eso"

Mientras Casemiro, minutos antes, dejaba abierta la puerta a una posible eliminación de la Europa League, Zidane fue el polo opuesto. El técnico galo no dijo ni siquiera contemplar la posibilidad de caer eliminado.

Así lo dijo, sin restar importancia al duelo ante el 'Gladbach. "Sí, es importante, pero lo sabemos. Sabemos lo que queremos, sumar los tres puntos y acabar primeros en el grupo", dijo.

"Sólo tenemos eso en la cabeza. Todos los partidos son importantes. Lo hemos hablado la semana pasada, es una gran oportunidad para mostrar lo que somos como equipo", añadió.

Cuestionado sobre si, en caso de ganar también el miércoles, como el fin de semana ante el Sevilla, habría ganado el juicio a su persona, Zidane insistió, solo le importa ganar. "No entro en eso, me importa es pensar en el partido, hacer las cosas bien. Tenemos capacidad y es lo que me interesa. No entro en eso", respondió.

No quiso asumir la responsabilidad de una hipotética eliminación. "No pienso en eso, sólo en pasar la ronda. No valoro otra cosa, nos preparamos para hacer un gran partido, teniendo dificultades seguro, pero siendo positivos y pensando sólo en la victoria. Hacer todo para ganar los tres puntos", insistió Zidane.

Ni siquiera valoró el caer a la Europa League. "No contemplo eso, pienso en pasar la ronda. Y ya está. Y los jugadores igual que yo. Desde ahí, podéis hacer y pensar lo que queráis, es vuestro trabajo. Sólo pensamos en hacer un gran partido", espetó.

Sobre si una derrota le costaría el puesto, Zidane se puso en manos de la directiva. "El club hará lo que debe hacer. Sólo pienso en el partido. Y luego, el club hará como siempre. No pienso en eso, la verdad", se limitó a decir el galo.

Desde Uruguay le preguntaron por Fede Valverde. "Está mejor, está volviendo, no con el grupo pero sí progresando. Está mucho mejor, en breve estará con nosotros. Su lesión fue complicada, pero está mucho mejor", contestó.

Negó estar abrumado por la presión. "Todos los jugadores, yo, el club, todos estamos acostumbrados a jugar bajo presión. Sabemos lo que nos jugamos. Eso es gestionar las emociones y prepararte bien", expuso.

Porque este Madrid parece que funciona mejor cuando se juega la vida, cuando su entrenador está más cuestionado. "El pasado pasó, lo importante es el presente. Pasará lo que tenga que pasar. Es un partido para demostrar nuestra capacidad. Estoy convencido de que haremos un gran partido", dijo, cuestionado por el hecho de poder ser cesado tras hacer campeón el curso pasado a un equipo roto.

La prensa alemana, lógicamente, le preguntó por el Borussia Mönchengladbach. "Sabemos que el Borussia es un equipo muy bueno, muy disciplinado. Son muy buenos en contraataques. Es un equipo potente físicamente, técnicamente también. Sabemos que será difícil, pero vamos a prepararlo pensando en el rival y en lo que haremos nosotros", dijo, sobre el rival.

Otro periodista alemán le preguntó por la posibilidad de que Inter y Shakhtar le hagan un 'biscotto'. "Sabemos que hay otro partido, pero nos interesa nuestro partido. Jugamos contra un buen equipo, plantearán un partido difícil. Pensaremos sólo en eso", contestó.

Y finalizó respondiendo a la prensa francesa, que le cuestionó por el encuentro. "Todo el mundo habla de esta situación, pero yo me concentro en el partido. Tenemos costumbre de jugar estos grandes partidos", explicó.

"En cualquier caso, habrá dificultades. Es un partido de Champions, hay que trabajarlo bien, empezar bien. Debemos estar contentos cuando acabe de lo que hayamos hecho en el partido", añadió, para finalizar, Zinedine Zidane.