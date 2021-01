"Queremos una Selección de Euskadi, no decir: 'Nos independizamos y a la mi*rda"

El seleccionador de Euskadi, Javier Clemente, habló del deseo que tienen en el País Vasco de tener su propia selección, que compita al mismo nivel que la de España.

Analizó esta posibilidad y también opinó de la posible independencia del País Vasco en 'A Diario', de 'Radio Marca': "Nos consideramos que somos un país no independiente, pero queremos tener nuestra propia selección que nos represente. Nosotros pensamos que debe ser así y vosotros no, no hay más".

"Si jugamos al fútbol con nuestra selección no vamos a dejar de veranear en Marbella. No nos vamos a independizar y decir: 'A la mi*rda todo'. Pero queremos que nuestras costumbres prevalezcan, como la Sanidad o jugar al fútbol con nuestra selección", continuó.

Clemente aseguró que el Atlético es favorito, pero negó que ya sea campeón y dio en la tecla en relación a las cantidades exageradas que cobran los futbolistas: "Es lamentable que un jugador cobre ocho millones limpios y luego los niños tengan que pagar por jugar en las escuelas de fútbol".