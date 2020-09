"Quería jugar ante el City, pero Zidane tiene muchas opciones"

En unas declaraciones concedidas a 'Yellow and Green Football', el jugador del Real Madrid Vinicius quiso hacer un repaso a la situación del fútbol actual, empezando, claro está, por su infancia: "Desde que comencé a jugar al fútbol, ​​he estado muy concentrado. Incluso cuando solo gané un refresco después de un partido en la calle, estaba concentrado. Ahora que sostengo a mi familia, tengo que invertir aún más en ello. Siempre imaginé que el fútbol sostendría a mi familia. No sé qué haría si no fuera futbolista".

El brasileño dejó claro que le hubiera encantado jugar el partido de Champions ante el Manchester City: "Por supuesto que quería seguir y ayudar al Real Madrid, pero juego en el club más grande del mundo, donde hay muchos jugadores con talento. Nuestro entrenador tiene muchas opciones en un partido. Es parte del juego. Podemos y debemos comprender cada elección".

En cuanto a su situación en el Real Madrid, comentó: "Aquí me apoyan mucho. Se preocupan por nosotros, los jóvenes, porque somos el presente y el futuro del Real Madrid. A los 20 años, solo Casillas y Raúl habían jugado más partidos que yo y son leyendas aquí. Han ganado muchos títulos y yo también espero conseguirlo".

También tuvo tiempo de hablar de sus referentes en el conjunto 'merengue': "Sergio Ramos y Casemiro son mis mejores ejemplos aquí. Los veo entrenar y quiero hacer eso también. Todos están muy concentrados, pero su ética de trabajo me empuja a trabajar cada vez más".

Además, ofreció su opinión sobre sus primeros problemas en Flamengo: "Algunos aficionados brasileños tienen problemas con el éxito de la gente en otras áreas de la vida. Incluso no les gusta Neymar, por ejemplo. Me alegré mucho cuando vi que muchos brasileños querían que él y el PSG ganaran la Champions. No me gusta pensar en estos malos momentos de mi carrera, pero seguro que espero poder hacer que todos los brasileños me animen algún día".

Vinicius dejó claro, también, que le encantaría volver a jugar con la Selección Brasileña: "Espero volver a jugar para la 'Seleção'. Muchos de mis ídolos están ahí. Neymar es mi inspiración, por lo que sería bueno vestir la camiseta de Brasil con él. He estado trabajando para que me convoquen y espero llevar felicidad a nuestra gente. Quiero jugar el próximo Mundial, que espero que ganemos".

"Pero hay muchos buenos jugadores que se pueden seleccionar, así que estoy trabajando para mejorar, en tener más experiencia en el campo y, por supuesto, tengo que estar preparado para dar lo mejor en un mes de mi vida si sucede", añadió.

Finalmente, Vinicius se mostró muy orgulloso del movimiento 'Black Lives Matter': "Hay más interés en apoyar nuestra causa, con gente importante como LeBron James y Lewis Hamilton, mis ídolos, dirigiéndola. Ese momento en que los jugadores de la NBA se negaron a salir a la cancha fue muy fuerte. Hace que la gente vea cuánto nos importa. Me hace feliz y triste al mismo tiempo, porque estamos en 2020 y todavía tenemos que luchar contra el racismo y otras cosas que se usan para dividirnos".