"Quería la camiseta de Kroos, pero mi hijo me dijo: 'No, la de Modric"

Juli, veterano capitán del Alcoyano, ofreció unas declaraciones a los micrófonos de 'El Larguero', de la 'Cadena Ser', donde mostró una felicidad infinita tras haber conseguido eliminar al Real Madrid en la Copa del Rey.

"Las quinielas estaban y mi sueño era llegar al final vivos. Para nosotros, esto lo supone todo, porque aquí estamos ahora en una situación muy complicada por el coronavirus y por unas horas los alcoyanos y alcoyanas gracias a Dios se han podido olvidar de los problemas", comentó un emocionado Juli, sin creer todavía lo que acababa de vivir.

Además, Juli desveló un curioso momento con su hijo y las camisetas de los jugadores 'merengues': "El Madrid se puso en contacto con nosotros para que eligiéramos camisetas, y la semana pasada nuestro director deportivo vino con una lista y nos dijo que dijeramos nuestras peticiones".

"Yo me pedí la de Kroos, pero mi hijo me dijo: '¿Kroos? No, la de Modric'. Y tuve que cambiar", desveló entre risas un Juli radiante, que nunca olvidará la noche del 20 de enero de 2021.