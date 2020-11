Aritz Aduriz es historia viva del Athletic Club de Bilbao. Tras jugar un total de 407 partidos en el conjunto vasco y anotar 172 goles en 12 temporadas, la figura del ariete será eterna en San Mamés.

"Si me encontrase conmigo mismo de joven, ni me creería haber llegado hasta donde lo he hecho", reconoció un emocionado jugador en la celebración de manera conjunta de los eventos 'Thinking Football' y 'Letras y Fútbol".

"Aunque el final de la carrera parece un drama, por lo de la operación y la retirada, lo he pasado muy bien. Quería ser parte importante del Athletic y lo he disfrutado", señaló.

El ex jugador de 39 años deja un legado imposible de olvidar en la entidad, de la que es el sexto máximo goleador de su historia y el que más tantos ha anotado en el presente siglo.