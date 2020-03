¿Quién es Eugene Curry, el prestigioso cirujano de Hazard?

El delantero del Real Madrid, el belga Eden Hazard, que desde que llegó al equipo a comienzos de esta temporada ha tenido problemas con las lesiones, este jueves se pondrá en manos del cirujano ortopédico especializado, el estadounidense Eugene E.Curry, la gran estrella de la Clínica Memorial W.B. Carrell de Dallas (Texas).

La elección de Curry fue hecha tanto por el Real Madrid como por el jugador y el entorno que le representa.

La misión del prestigioso cirujano estadounidense será la de corregirle a Hazard la fisura que sufre en el peroné distal de la pierna derecha. Aunque todo apunta que la lesión de Hazard será considerada por Curry y su equipo de colaboradores como si se tratase de una fractura.

Lo que conllevaría, de acuerdo a los expertos, la colocación de algún tipo de protección artificial dentro del tobillo, además de retirarle la placa colocada en la operación a la que se sometió en el 2017, cuando aún era jugador del Chelsea.

Miembro del prestigioso centro médico especializado desde 1996, el doctor Curry se ha convertido en uno de los especialistas referentes del país en cuanto al tratamiento de las lesiones de pies y tobillos tanto en deportistas como en personas que no son atletas.

Aunque se crió en San Francisco, donde acabó la enseñanza secundaria y luego recibió su título en Ingeniería Biomecánica con honores Cum Laude de la Universidad de California en San Diego, toda su formación como cirujano especialista la he realizado en los centros médicos pioneros del estado de Texas.

El doctor Curry recibió su título de médico del prestigio Baylor College of Medicine en Houston y completó su residencia de especialista en ortopedia en el Baylor Scott and White Memorial Hospital and Clinic, de Texas A&M University, en Temple (Texas).

Su residencia también incluyó rotaciones en Houston, en el Servicio de Trauma del Hospital del Condado de Harris, el Ben Taub, el más prestigioso del sistema de medicina pública que hay en el país. Lo mismo que su estancia en el Hospital Shriner para Niños Tullidos, otro centro médico pionero en su especialidad.

Su gran labor durante la residencia le hizo merecedor de ser elegido miembro de la prestigiosa Sociedad de Honor Médica Alpha Omega Alpha y recibió una beca en Cirugía de Pie y Tobillo en el Colegio Médico de Wisconsin, en Milwaukee bajo la supervisión de tres líderes ampliamente respetados y de renombre nacional en pie y cirugía reconstructiva de tobillo como los cirujanos John S. Gould, Michael J. Shereff y Jeffrey E. Johnson.

Ahí fue cuando comenzó a relacionarse con el mundo del deporte profesional al ayudar con el cuidado de atletas lesionados del equipo de hockey Admirals de Milwaukee, el club de béisbol de los Cerveceros de Milwaukee y la Compañía de Ballet de Milwaukee, lo que le permitió obtener una mejor visión para el cuidado de las lesiones ortopédicas de pie y tobillo atlético.

Una vez llegado a Dallas, Curry se involucró por completo en el cuidado de atletas de alto nivel con lesiones deportivas en el pie y el tobillo.

Los recientes avances en tecnología ortopédica han permitido a los pacientes con ligamentos de tobillo y lesiones en los tendones volver a sus actividades previas a la lesión mucho más rápido, con periodos más cortos de inmovilización e inactividad, carga de peso más temprana, menos atrofia muscular y tasas de lesiones más bajas que en el pasado.

El doctor Curry utiliza técnicas avanzadas en la reconstrucción del ligamento del tobillo (reconstrucción interna del aparato ortopédico, reconstrucción del ligamento del deltoides y el resorte) y la reparación del tendón de Aquiles (método PARS percutáneo) para permitir a los atletas reanudar sus actividades normales y volver a jugar con un tiempo mínimo de inactividad.

Esas han sido las razones principales por las que el jugador internacional belga y el Real Madrid decidieron que su operación la realizase el doctor Curry y su equipo de especialistas.

Los equipos deportivos profesionales con sede en Dallas como son los Cowboys (NFL), Mavericks (NBA), además del Departamento de Atletismo de la Universidad Metodista del Sur lo tienen como su consultor ortopédico en todo lo relacionado con las lesiones de pie y tobillo.