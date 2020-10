¿Quién lleva más pókers y repókers: Cristiano o Messi?

Uno de los puntos álgidos de la batalla entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo por saber quién marca más goles está en sus partidos más especiales e inolvidables: aquellos en los que lograron más de tres. Los habitualmente conocidos como pókers (cuatro) o repókers (cinco).

Y aunque obviamente no es algo que se logre a diario, ni siquiera para estos dos monstruos del gol, han coleccionado unos cuantos dentro de su prolífica carrera. Hay quien aprovecha estas circunstancias para incluir sus 'hat tricks' en ellos, pero en ProFootballDB entendemos que un triplete no va contenido en un póker del mismo modo que dentro de un 'hat trick' no se computa un doblete.

Como les pasa en algunas de sus otras igualadas luchas, la diferencia en estos aspectos también es pequeña a día de hoy, aunque no fácil de recuperar puesto que hechos así no se dan con frecuencia.

Pókers y repókers Cristiano vs. Messi

La victoria en la actualidad es para Cristiano Ronaldo, que hasta en ocho ocasiones fue capaz de anotar cuatro dianas. Además, firmó un par de días gloriosos logrando un repóker contra el Espanyol y el Granada. En total, diez veces que consiguió más de tres goles en el mismo choque a lo largo de sus más de 1.000 partidos.

Leo Messi lo ha logrado en siete cuando se encuentra cerca de alcanzar los 900 encuentros con las elásticas del Barça y la Selección Argentina. Empata en el número de pókers (seis), pero anotó solo una vez cinco en aquella exhibición contra el Bayer Leverkusen.

El último firmado por alguno de ellos data del 22 de febrero de 2020, cuando cuatro de los cinco goles del Barcelona al Eibar llevaron el sello del capitán argentino.

Cristiano Ronaldo, por su parte, el último que consiguió tuvo lugar en partido de clasificación para la Eurocopa de septiembre de 2019, cuando Portugal tumbó por 1-5 a Lituania con un póker de su gran estrella.

Pókers y repókers de Messi vs. Cristiano clubes

La guerra, ceñida solo al ámbito de clubes, se ajusta muchísimo más, a pesar de que el portugués maneja más de un centenar de partidos respecto s los del argentino. En la actualidad, gana el luso por ocho a siete.

Lo más reseñable aquí es que el rosarino ha conseguido todos sus pókers y repókers con la camiseta del Barcelona. El 6 de abril de 2010, contra el Arsenal en una mágica noche de Champions, comenzó a escribir este historial.

Por su parte, Cristiano solo ha marcado más de tres tantos en un mismo choque de clubes vistiendo la camiseta del Real Madrid. No lo logró con Sporting ni Manchester United y aún no le ha llegado ese día con la Juventus. El 23 de octubre de 2010, poco después que Leo, firmó su primera gesta: un póker en un 6-1 al Racing en Liga.

Pókers y repókers Cristiano vs. Messi en su etapa en el Real Madrid

También en el particular duelo de los dos astros en sus mano a mano con Barça y Madrid sale ganando el portugués. Entre 2009 y 2018, el portugués sí pudo distanciarse del argentino.

En ambos casos hizo más el 'merengue' a lo largo de sus 438 partidos como jugador blanco: seis pókers y dos repókers.

Leo Messi, en cambio, se quedó en cinco y uno, respectivamente, en 476 encuentros como barcelonista hasta que su adversario se marchó a la Juventus.

Pókers y repókers de Messi vs. Cristiano con sus selecciones

Dentro de que los dos 'cracks' siempre se han movido en números similares, sí es cierto que en el plano de selecciones Cristiano ha cosechado mejores guarismos. He aquí otro ejemplo.

Y es que el luso firmó dos partidos haciendo cuatro goles (el citado ante Lituania y otro contra Andorra en octubre de 2016). No ha podido llegar a cinco por el momento.

La cuenta pendiente del argentino es mucho mayor, ya que no ha conseguido pasar de tres goles por partido en sus mejores días con la 'Albiceleste'.