"Quien no confíe en Bale que se ponga las finales de Champions"

Dani Ceballos será protagonista de una amplia entrevista con 'Deportes Cuatro' este jueves. No obstante, el anticipo ya suena bastante jugoso: el sevillano reafirmó su fe en triunfar como jugador del Real Madrid y defendió al siempre denostado Gareth Bale.

"No nos olvidemos de todo lo que ha dado al club. Quien no confíe en él que se ponga las finales de Champions. Ha dado bastante al club", contó el centrocampista del Arsenal cuestionado por el galés, quien cree que encaja muy bien en la Premier: "Es una Liga que le vendría bastante bien, pero es un jugador fundamental para el Madrid".

En cuanto a sí mismo, aunque a priori no entra en las quinielas para continuar en la próxima plantilla de Zidane cuando acabe su cesión al Arsenal, el ex del Betis insistió en sus posibilidades.

"Estoy contento y tengo contrato con el Real Madrid. Tengo 23 años, no se me ha pasado el arroz. Ahora me siento mucho más jugador y estoy preparado para cualquier reto que se me ponga por delante", defendió.

Dani Ceballos, al que los grandes siguen muy de cerca, incluso podría abandonar el Bernabéu ante la presumiblemente exitosa fórmula de fichajes de este verano: el intercambio de jugadores.