"Quiero aspirar a más y espero que mis jugadores piensen igual"

Mehdi Nafti, entrenador del CD Lugo, analizó este viernes ante los medios de comunicación el trabajo desarrollado por el equipo en esta semana atípica sin competición.

El preparador tunecino hacía un repaso extenso por la situación del grupo y el momento de sus componentes, subrayando la oportuidad de recuperación de efectivos y estados de forma que se abre en este tramo previo al inicio de la segunda vuelta de campeonato: "Hemos tenido sesiones de mucha intensidad, hemos terminado con partido entre nosotros para terminar con un poco de competición antes de los días de permiso. Hemos puesto a punto el tema físico, con intensidad".

Además, sobre las bajas, señaló: "Iriome y Borja están bien, el Puma está mejorando, Luis también. Diego Alende va a más, podría estar para este partido o el siguiente. Estamos actualizando cosas".

Nafti, además, subrayó las claves para el Lugo. "Los equipos de arriba están destacando, veremos si aguantan ese ritmo. No miro la zona baja de la tabla, seguimos a lo nuestro. Siempre se puede mejorar, me gustaría ser más sólidos, hacer más daño al rival, generar más, robar más...siempre se puede. Me gustaría dar un paso más en esta segunda vuelta, empezando por el partido ante el CD Tenerife", explicó.

"No me conformo, quiero aspirar a más, espero que mis jugadores piensen igual. Nos levantamos felices con lo que hacemos, disfrutando del fútbol, pese a todas sus complicaciones. Sabemos lo difícil de este momento, pero somos afortunados", concluyó el técnico del Lugo.