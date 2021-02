"Quiero dejar un legado en el United"

Después de haber marcado goles de todos los colores en el Paris Saint-Germain, Cavani, que tomó la decisión de no continuar en la disciplina francesa, puso rumbo al Manchester United, con el que ya marca.

En lo que llevamos de temporada, el uruguayo suma siete dianas tras 24 partidos disputados. A buen seguro que le gustaría anotar más tantos, pero es lo que hay ahora mismo.

El charrúa fue protagonista este viernes en una entrevista concedida a 'DAZN', en la que habló sobre su adaptación al fútbol inglés, la carga de llevar el '7', lo que espera del futuro...

"Me he adaptado bien y rápido por mi forma de jugar y vivir el fútbol. Uno tiene el orgullo de no querer fallar al equipo, de estar a la altura, de tener personalidad. Toda adaptación cuesta, los cambios cuestan", empezó diciendo Cavani.

Asimismo, el uruguayo continuó en la misma línea: "Estoy aquí para dar lo mejor de mí. Es lindo caminar junto a este equipo y vivir esta experencia. Si puedo dejarles algo, feliz de la vida y encantado estaría para el día de mañana".

Por último, el de Salto quiso aclarar lo que supone llevar el '7' en el United. "Mi objetivo es dar lo mejor aquí y no hacerlo por estar a la altura de ciertos futbolistas. Es por el orgullo que tiene uno de estar a la altura del United, de ser un futbolista que pueda dejar un legado... El encargado de llevar ese dorsal debe dar lo mejor por la camiseta que tiene y no por el número", concluyó.