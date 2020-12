"Quiero ganar, pero la vida me enseñó pronto que eso no siempre ocurre"

El Liverpool busca ante el Newcastle resarcirse de su último empate contra el West Bromwich, el cual le impidió abrir más hueco en el liderato de la Premier League. Para Jürgen Klopp, aquello no fue una cuestión de falta de esfuerzo y pasó página pidiendo más a su equipo, pero a su manera.

"En la vida siempre es importante mantener la perspectiva. Quiero ganar más que nadie, pero tuve que aprender muy pronto en la vida que eso no siempre ocurre, y eso está bien. Me gusta ganar los partidos, sobre todo cuando te los mereces. Y para merecer la victoria esa noche, deberíamos haber hecho más y mejor las cosas", explicó.

"No es que no nos esforzásemos, corrimos mucho y luchamos. Todo eso está bien, pero hay que hacer aún más. No estoy enfadado con los jugadores, estas cosas pueden pasar y aprenderemos de ellas para cuando volvamos a jugar", agregó el preparador alemán.

Ante la crítica, Klopp pidió que se valore adecuadamente a su equipo: "No creo que sea una cuestión de confianza, sino de experiencia. Los chicos eran un grupo increíble después de ganar 7-0 y lo siguen siendo después de empatar con el West Brom, eso no cambia. Quizá desde fuera lo parezca, pero yo ya he dejado de ser un entrenador joven y puedo juzgar estas cosas bien".

Una de las dudas es qué pasa con Thiago Alcántara. El técnico aún no le ve listo: "Thiago hizo agunas partes del entrenamiento el domingo, el viernes entrenó toda la sesión pero era reducida, así que pudimos permitírnoslo. Debe ser parte de equipo, pero no se trata de trabajar un día a tope y al siguiente volver a jugar en la Premier League. Su estado es prometedor, pero no puedo decir más de ello, para ser honestos. No sé".