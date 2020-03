"Quiero jugar... y si es en el Madrid estaré encantado"

Achraf habló para 'El Chiringuito', donde volvió a deslizar su amor hacia el Real Madrid, aunque está contento de la decisión que tomó de firmar por el Borussia Dortmund.

"Fue difícil salir del Real Madrid, pero si no tienes oportunidades, es bueno para tener minutos. Me gustaría seguir jugando, soy joven y si es en el Madrid estaré encantado", explicó el marroquí.

Achraf debe volver el próximo verano a la disciplina blanca después de estar dos temporadas cedido en el Borussia, donde ha ofrecido un gran rendimiento.

En este sentido, el Real Madrid estaría pensando en renovarle hasta 2025 una vez que regrese al equipo 'merengue', ya que su actual vinculación vence en junio de 2022.

No obstante, Achraf negó que nadie del Real Madrid se haya puesto en contacto con él de momento: "No he tenido ninguna llamada del Madrid desde que me fui. ¿Mis padres? Lo que quieren es que yo sea feliz".