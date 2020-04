"Quiero que Neymar juegue con Messi y Suárez, ojalá vuelva al Barça"

Que Neymar regrese al Barcelona es una posibilidad que se lleva barajando meses. El club catalán lo tiene en la agenda y el delantero brasileño quiere volver, pero todo lo marca su precio, su contrato y, ahora, la crisis.

Javier Mascherano no ha ocultado sus ganas de volver a ver juntos a los tres que en su día fueron uno de los tridentes más temidos. El 'Jefecito' opinó sobre varios temas de actualidad en una entrevista para 'RAC 1'.

"Ojalá que Neymar pueda volver al Barcelona y que vuelva a jugar junto a Leo y Luis Suárez. Sería muy bueno para el club y también lo sería para todos nosotros que lo podemos disfrutar por televisión", dijo el argentino.

El compatriota de Leo, por supuesto, tuvo palabras para el capitán de la Selección Argentina. "He tenido la suerte de disfrutar de Messi. Tenerle en el equipo te daba muchas garantías para afrontar las competiciones y ha sido espectacular. Leo está en condiciones de llegar al próximo Mundial y ya no necesita demostrar nada. Es el mejor del mundo con diferencia y ningún otro jugador se ha mantenido así tanto tiempo. Gané o no algo con la selección, nada cambiará", continuó.

En cuanto a LaLiga, si se llega a reanudar, Mascherano argumentó que tanto el Barcelona como el Real Madrid tienen opciones y que ambos lo van a pelear hasta el final. "El Barcelona puede luchar por LaLiga y por la Champions", expresó.

En cuanto a su salida de la entidad 'culé', Mascherano explicó que tenía claro que algún día tenía que irse y que si idea fue la de no obligar al club a hacerlo: "Deseaba hacerlo con la tranquilidad de que queríamos los dos".

"Viví los mejores años de la historia del club, pero también los mejores de mi carrera. El club me dio la oportunidad de jugar con muy buenos compañeros", sentenció.