"Quiero retirarme en Colo-Colo, pero veremos qué pasa"

Colo-Colo logró una agónica salvación en la promoción y seguirá en la máxima categoría del fútbol chileno. Una vez confirmada su permanencia en la élite, todos los focos en el 'Cacique' apuntan a Esteban Paredes.

El eterno capitán del equipo no sabé qué pasará con su futuro, aunque tras el choque ante Universidad de Concepción dejó claro que su intención es seguir en el Monumental.

"En el transcurso de los días veremos lo que pasa con mi futuro, pero lo más importante es Colo-Colo, no podíamos quedar en la historia como los jugadores que bajaron tras 95 años", explicó en 'TNT Sports'.

En la misma línea, el delantero aseguró que, como mínimo, quiere seguir jugando hasta final de 2021. "Si está la opción, obviamente que quiero seguir, pero vamos a ver varios temas. Dije que me quería retirar a fin de año. Tuve una charla con el técnico y me dio la libertad de tomar la decisión. Quiero jugar hasta fin de año. Si no es acá, será en otro equipo, pero me gustaría retirarme en Colo-Colo, como debe ser", sentenció.