"Quiero seguir en el Athletic, pero la renovación aún no está cerrada"

Raúl García pasó por los micrófonos de 'Fuera de Juego', el programa de actualidad deportiva de 'Radio Euskadi', para hablar de la actualidad y de su futuro como jugador del Athletic.

"Quiero seguir en el Athletic. Creo que puedo seguir siendo un jugador importante. Ojalá se pueda hablar y llegar a un acuerdo, pero lo único real es que acabo contrato y que la renovación aún no está cerrada", comentó el mediapunta español de 34 años, cuyo contrato con el conjunto vasco finaliza este verano.

Además, se refirió a su posición en el campo: "A mí me gusta poder llegar arriba y poder tener finalización, y siempre lo he dicho, pero en cada situación que me piden intento hacerlo de la mejor manera posible. El grupo es el que se tiene que benficiar de ello. El futbolista que habla de dónde quiere jugar es un poco caprichoso. Primero hay que valorar que no puede jugar todo el mundo y que cuando te toca eres un afortunado. Después, hay que adaptarse a lo que te pide el entrenador".

Sobre la conquista del título de la Supercopa de España, comentó: "Uno de los objetivos que tenía era poder ganar títulos con el Athletic. Era algo que tenía en mi cabeza. La pena que me da es no poder celebrarlo con toda nuestra gente. Lo celebras, pero hacerlo con la gente es mucho más valioso".

Y añadió: "Los momentos malos parece que no pasan nunca, y con los buenos pasa todo lo contrario. Ganas una Supercopa y al de dos días tienes que pensar a ir a ganar a Ibiza porque si no ese momento ya se pasa".

En cuanto al próximo cara a cara de Copa ante el Betis, declaró: "El míster decidirá si juego ante el Betis. Si dependiera de mí, yo estoy deseando jugar ese partido y todos. Estoy en un momento en el que me encuentro muy bien, aportando mucho al equipo".

"El equipo tiene la confianza de que con lo que nos ha propuesto el entrenador vamos a ir al fin del mundo, y creo que se está viendo que el equipo confía en lo que hace", añadió sobre Marcelino.

Finalmente, Raúl García envió un mensaje a la afición: "Han sido momentos complicados, y nos ha llegado el sentir de la afición. Queremos que estén contentos. Cuando las cosas no salen, no salen para todos, y ellos también tienen que estar porque son una parte fundamental para nosotros".