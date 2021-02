"Quiero seguir en la élite, y en el Atleti lo estoy"

El 'Pistolero' cambió el Barça por el Atlético. Un cambio que, lejos de afectarle, le ha sentado muy bien a Luis Suárez, 'Pichichi' rojiblanco.

En una entrevista concedida a 'ESPN' Uruguay, Luis Suárez habló sobre su futuro. Tiene claro que le queda cuerda para rato y dijo que, al menos de momento, no se ha parado a pensar en irse a una Liga menos competitiva.

"Me sigo viendo disfrutando del momento que estoy viviendo en la élite del futbol. Porque estando en el Atlético sigues en la élite del fútbol. Algunos no creían que podía llegar a seguir estándolo...", dijo Luis Suárez.

Y dejó claro que nadie va a decidir por él: "Me veo con las mismas ganas, espero seguir este, el próximo año y los años que sea, compitiendo al máximo. Y lo haré hasta que sea consciente de que uno llega hasta ahí. No me va a sacar nadie, lo voy a decidir yo".

"No me esperaba vivir este momento que estoy viviendo en el Atlético, pero lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy agradecido al cuerpo técnico y a los compañeros que creen en mí. Confían y yo se lo intento pagar con goles o como sea", prosiguió.

Por último, dejó bonitas palabras para su técnico, el Cholo Simeone. "Cada entrenador tiene su forma de ser. Él genera confianza y eso es lo que te transmite. A la hora de plantear los partidos, te corrige muchísimas cosas. A mí, con la edad que tengo, me sigue corrigiendo y lo acepto sin ningún problema porque por algo es entrenador. Uno está para ayudar. No hay que pensar que con la edad que tienes ya lo tienes todo hecho, hay detalles tácticos que hay que aprender y para eso está el técnico", finalizó.

Por estas palabras de Suárez se entiende que parece dispuesto a seguir más allá del 30 de junio. Y es que recientemente se publicó que, en el contrato que firmó en su día con el Atlético, había una cláusula por la cual podría marcharse gratis al final de curso, algo que, al menos de momento, no pasa por la mente del charrúa.