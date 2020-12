"Quiero traer a Luka Romero a la Sub 17"

Uno de los nombres que salieron a la palestra durante una entrevista de Pablo Aimar, seleccionador Sub 17 de Argentina, con 'EFE', fue el de Luka Romero, la joven promesa de 16 años que milita en las filas del Mallorca. "Luka es un chico con cualidades para llegar muy alto, yo lo quiero traer a la Sub 17, pero no se le deben colocar etiquetas que le sumen una presión añadida", indicó el seleccionador.

Aimar también recordó con añoranza su etapa como valencianista: "Pasé una época muy bonita en Valencia. Dos de mis hijos son valencianos. Le tengo un cariño especial a la ciudad". "Ojalá vuelvan a llegar de nuevo a lo más alto, aquel equipo se desarmó, desde entonces ha pasado momentos buenos y otros no tanto, pero seguro que volverá a la posición que merece", sentenció.

Otro de los asuntos sobre los que opinó Aimar fue la eterna comparación entre dos de los más grandes iconos del fútbol argentino, Leo Messi y Diego Armando Maradona. De hecho, dijo que el 'Pelusa' era algo así como el superhéroe que todos querían ser en Argentina.

"Es muy complicado ponerlos en una balanza. Cuando ves jugar al fútbol a Messi y a Maradona, piensas que no se repetirá algo igual. La gente, cuando ensalza a uno, tiende a desmerecer al otro, y eso no debe ser así", declaró.