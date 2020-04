"Quiero ver a Cavani en el Madrid, pero no les interesa"

Darío Silva estuvo hablando en 'Radio Marca' sobre la Selección de Uruguay y otros temas del mercado de fichajes, como es el futuro de Edinson Cavani,

El ex jugador cargó contra el seleccionador Tabárez: "Tabárez es un inútil y nunca le ganó a nadie. En 14 años con Uruguat solo ha ganado una Copa América. Estadísticamente no le aportó nada a Uruguay. Con los jugadores que hemos tenido en la delantera y en la defensa no hemos salido campeones del mundo".

En cuanto al equipo que escogerá Cavani, a Darío Silva le encantaría verlo en el Madrid, pero entiende que no hay hueco para él y que no interesa al equipo blanco.

"Estoy soñando con ver a Cavani en el Madrid, pero creo que a Florentino no le interesa este jugador. Le veo más en el Newcastle, apuntó.