"Quiero volver al Barça y no tengo nada en contra de nadie"

El Barcelona pisó el acelerador para buscar y encontrar un sustituto al técnico Ernesto Valverde y pensó en que era el momento de Xavi Hernández. Eric Abidal y Oscar Grau viajaron hasta Catar para hablar e intentar convencer al ex futbolista.

Sin embargo, Xavi rechazó la propuesta al considerarla demasiado arriesgada y apurada, por lo que el elegido fue Quique Setién. En 'El Magazine' de 'La Vanguardia', Xavi Hernández ha vuelto a romper su silencio para aclarar que no le dio la espalda al Barcelona para siempre y que quiere regresar.

"Yo tengo claro que quiero volver al Barcelona y me hace mucha ilusión. Igual años atrás podía darme cierto respeto, pero ahora que ya me he visto entrenando creo que puedo aportar cosas a los jugadores. Al Barcelona le dejé claro que yo quería un proyecto que empezara desde cero y en el que yo tomara las decisiones", explicó.

El ex centrocampista subrayó que no tiene ningún problema con ninguna parte de la entidad azulgrana: "No me escondo ni me retracto. Me gustaría trabajar junto a personas en quienes tengo confianza y lealtad. No puede haber nadie tóxico cerca del vestuario. Estamos hablando de Jordi Cruyff y de Carles Puyol".

"No tengo nada en contra de nadie. Es más, no tengo mala relación con Bartomeu, con Laporta o con Víctor Font. Yo estaré con todo aquel que quiera el bien para el Barça", continuó.

Para concluir, el entrenador del Al-Sadd dijo que la base del equipo es muy buena y que hay una gran parte de la plantilla que le parece extraordinaria. Eso sí, haría fichajes: "Yo ficharía a un extremo tipo Neymar. No sé si encaja por el tema social, pero futbolísticamente no tengo dudas de que sería un fichaje espectacular. Le faltan extremos como tiene el Bayern".