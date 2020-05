Quini trabajó sobre el césped más de cinco meses después

El lateral del Granada Joaquín Marín, Quini, volvió este miércoles a entrenar en el terreno de juego más de cinco meses después de haber sufrido una grave lesión de rodilla de la que fue intervenido el pasado 26 de diciembre.

Quini se lesionó en el partido jugado por el Granada el 10 de diciembre del pasado año ante el Alavés, con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que le llevó a pasar por el quirófano. El plazo previsto de recuperación era de alrededor de ocho meses.

El lateral rojiblanco continúa con su trabajo programado de recuperación y este miércoles dio un paso más en ese proceso al volver a ejercitarse sobre el campo, aunque de forma individual, como ahora es preceptivo para toda la plantilla, según las imágenes remitidas por el club a los medios.

No obstante, las previsiones indican que el futbolista del Granada no estará disponible para los once partidos que aún faltan para terminar LaLiga Santander.

De hecho, las fichas tanto de Quini como del defensa colombiano Neyder Lozano fueron dadas de baja por el club en enero, al sufrir ambos lesiones de larga duración, para hacer posible la incorporación del extremo portugués Gil Dias y del atacante Antonio Cortés 'Antoñín', los dos últimos refuerzos del equipo.

El cuadro dirigido por Diego Martínez completó este miércoles su cuarta sesión consecutiva, tras volver al trabajo el sábado, y en ella los futbolistas realizaron diferentes circuitos de conducción, remate y presión, informó el Granada.

Como es obligatorio en esta primera fase de la vuelta al trabajo tras el confinamiento por el coronavirus, los jugadores se ejercitaron de forma individual, integrados en diferentes grupos que no coincidieron en la ciudad deportiva y cumpliendo con estrictas normas de higiene y seguridad.

Faltó a la sesión, igual que a las anteriores, el medio venezolano Yangel Herrera, que dio positivo en el test serológico de COVID-19 al que fue sometida toda la plantilla el pasado miércoles y que, pese a estar asintomático, se encuentra aislado en su domicilio.