Quintero desmintió el enfado de Gallardo por acoger a Villa

Juanfer Quintero y Sebastián Villa mantienen una buena amistad. Ante la imposibilidad del 'Xeneize' de estar en su casa, por una orden de alejamiento, el 'Millonario' le dejó quedarse en su domicilio.

Un medio argentino relató que Marcelo Gallardo le había mostrado su enfado a Quintero por acoger a Villa, a la vez que el club le había pedido que se desmarcase. El colombiano, sin embargo, desmintió dicha información.

"Nadie se enojó con nadie. ¿O no se dan cuenta de que no puede estar cerca de su casa? ¿Es que no se cansan de hablar de tanta cosa falsa? ¿De sacar tantas estupideces?", dijo Quintero replicando al medio

.El jugador de River asegur´´o que "el tema de la pareja es de pareja. Elos y sus problemas. Ahora lo humano es lo humano. Diferencien eso. Y sepan de leyes más bien porque parece que no se están informando y están sacando cualquier cosa al aire por sacar", terminó Quintero.

Sebastián Villa fue acusado por su pareja de maltrato físico y psicológico. Fernando Burlando, abogado de Daniela Cortés, ha solicitado pena de cárcel por violencia de género para el futbolista de Boca Juniors, quien también fuese acusado de contratar a un sicario.