Quintero explicó su salida: "River te lleva al límite, perdí a seres queridos"

Quintero fue parte fundamental del proyecto de Marcelo Gallardo durante los últimos años en River Plate. Tal y como resaltó en 'F90' de 'ESPN', el colombiano tuvo una decisión difícil para abandonar Núñez.

"Gallardo sabe que desde el primer momento en que nos reunimos le planteé mi idea. Él la escuchó, la aceptó y así fue. Lo expuse porque quería sentirme bien y vivir mi vida feliz. Y los ciclos hay que cerrarlos bien", aseguró.

"Si me fui mal, como mucha gente cree, pido disculpas. Solo digo que amo a River y me quedo con los momentos más bonitos de mi paso", añadió Quintero en su entrevista.

El papel de Gallardo, inolvidable para el mediapunta: "Hasta el último momento, Marcelo me aconsejó. Hablamos como personas normales, un diálogo de entrenador a jugador. Siempre fue así, por eso hago énfasis en Gallardo. Lo considero un amigo. Fue una persona muy importante en mi vida".

Y habló sobre la parte difícil de su etapa como jugador y el porqué de su salida: "River te lleva al límite, perdí muchos familiares, amigos y seres queridos. Ya llevo 20 años en esto, he sacrificado mucho tiempo y no ha sido en vano: he tenido una carrera muy bonita. Pero creo que al final somos seres humanos, y el personaje y el fútbol se quedan en el campo. Cuando llegas a tu casa y lloras es porque somos seres humanos. Mucha gente no sabe lo que pasa detrás de un partido y de lo que sufrimos, y a algunos nos afecta más que a otros. Y a raíz de eso uno toma decisiones".