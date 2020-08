"Quintero me dijo que se va de River"

Los caminos de Quintero y River están cerca de separarse. Y es que el jugador parece decidido a dejar Argentina para marcharse al fútbol chino.

El ex jugador Faustrino Asprilla, compatriota de Juanfer, reveló en 'Blu Radio' una conversación con el futbolista: "El viernes se va para Miami de vacaciones, no va a entrenar más con River. Hablé con él, me llamó por videollamada una hora y me dijo que iba a pedirle a Gallardo que lo dejara ir".

Asimismo, el colombiano continuó en la misma línea: "El Shenzhen lo sigue desde hace años y este vez sí se va a ir. En el 2018 lo querían, pero él no se fue por amor a la camiseta".