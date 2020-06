"Había muchos egos en el Atleti de Quique"

Nunca olvidará Tiago el Atlético de Madrid. El club le marcó y se quedó para siempre en su corazón.

En una extensa entrevista a 'Tribuna Expresso' habló sobre el equipo rojiblanco que se encontró Quique Sánchez Flores al llegar. "No fue sencillo para él. El Atlético no era un grupo fácil en ese momento. Había muchos egos...", señaló.

"En aquel momento, el club valoraba más a los atacantes que a los defensas. Quien marca goles vale, los demás no aportan nada", dijo con dureza Tiago. "Cuando se pierde es culpa de algunos. Eso fue muy fuerte y no ayudó nada al equipo", continuó.

En cualquier caso, Quique Sánchez Flores le ayudó mucho. "Me gustó. Sentí que siempre fue importante para él", contó.

Y qué decir de Simeone, uno de los técnicos más especiales en la vida de Tiago: "No es el más importante de mi carrera, porque ya tenía trayectoria cuando entró en mi vida, pero sí ha sido el que más me ha marcado en la vida. Hubo un momento en el que yo pensaba irme a una liga menos competitiva y él me convenció de volver para ser un jugador importante. Pensé que no tenía más fútbol que dar y él me llevó a pensar lo contrario. En ese momento me dieron ganas de ser entrenador, por eso probé con él en el banquillo del Atlético".