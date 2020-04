Quique Sánchez Flores todavía no entiende su enemistad con Luis Enrique

Luis Enrique y Quique Sánchez Flores no se llevan bien. Debido a unas acusaciones de chivato que tuvieron lugar hace años, ambos técnicos no pueden ni verse. El ex del Watford comentó en una entrevista para el diario 'AS' el estado de su relación.

"Pasó algo que, veintitantos años después, sigo sin explicarme. Yo creo que las personas pueden darse cuenta con el tiempo de cómo ocurrieron las cosas realmente o de que se pueden cometer errores, pero, si no es así, te entra una gran tristeza", afirmó.

"Es algo que no quiero remover. Siendo sujeto pasivo de lo que ocurrió, me planteé incluso que podía perdonar, pero, si la otra persona persevera en el error tanto tiempo después…", añadió. Dejó, por ende, parte de la culpa del lado del seleccionador nacional.

Una de las evidencias de su mala relación es que, durante algún tiempo, no se tomó la típica foto de entrenadores cuando el Espanyol y el Barcelona iban a enfrentarse. ¿El motivo? Sánchez Flores era el técnico 'perico', y Luis Enrique, el azulgrana.