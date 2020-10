"Quique Setién, de fútbol, sabe lo justito"

En su entrevista concedida a 'El Mundo', Javier Clemente no se calló una y, lejos de evitar la polémica, decidió ser transparente para opinar sobre cualquier tema. En una conversación sobre Luis Aragonés, finalmente salió también el nombre de Quique Setién.

"A Luis Aragonés le mataron los mismos que luego corrieron a beatificarlo. Fue una vergüenza y estuvo muy bien que les diera con el título en los morros. Me alegré mucho. Yo cada vez que hablaba de él era par defenderle porque no respetar a un compañero es un pecado que un entrenador no debe cometer jamás. Hace un tiempo sí tuve que criticar a Setién porque tuvo un mal comportamiento con Pellegrino", recordó.

"Yo no tolero esas faltas de respeto. Aunque no le fue mal: terminó en el Barça. En España se da mucho esto: entrenadores que para medrar y hacerle el agua a la prensa dicen lo que quieren oír. Yo a él no le juzgo, cada uno entiende el fútbol como quiere. Sencillamente, estoy en contra del desprecio entre compañeros de profesión. No me entra la risa tonta porque le haya ido mal, pero Setién, de fútbol, sabe lo justito", añadió Clemente.

Su carácter, siempre para defender a los suyos: "Si un sector de la prensa toca a mis futbolistas, voy a defenderles. Siempre he peleado por la crítica respetuosa, pero no abunda en este país. Aquí no se critica, se insulta, y eso nunca lo he dejado de pensar. Y no he tenido miedo a ningún medio informativo. Siempre he aceptado el cara a cara, con mis virtudes y mis defectos, lo que no admitía eran las trampas. Me da igual lo importante que fuese el periodista en esa época".

Cómo vio el nivel de la Selección en su época como seleccionador: "Tenía nivel de campeona del mundo. Lo que pasa es que en el fútbol siempre hay simultáneamente tres o cuatro selecciones con ese nivel y, a partir de ahí, necesitas suerte. Los medios no valoraron al equipo por las amarradas que tenían conmigo. Me da pena que un pedazo de equipo como aquel, con un comportamiento ejemplar, no le reconocieran ningún mérito. Yo entonces era el mejor y no lo dijo nadie, pero me importa un comino. Soy un currante cuyo único objetivo ha sido el buen trato, la exigencia y la lealtad al jugador", finalizó.