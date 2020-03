"Quise volver al Atleti el año pasado, pero no me dejaron"

La marcha de Yannick Carrasco al fútbol chino fue uno de los movimientos más sorprendentes de los últimos mercados de fichajes. El belga decidió abandonar el Atlético de Madrid, pero acabó regresando al conjunto 'colchonero' en invierno.

El atacante reconoció en una entrevista concedida a 'El País' que aquella decisión fue algo que tuvo que decidir "de forma muy rápida". Una etapa en la que, según cuenta, "hubo cosas positivas y otras negativas".

Justo en su mejor temporada en el Dalian Yifang, el ex del Mónaco reconoció que quería irse. "Hace un año ya me quería volver y no me dejaron. Me bloquearon una posible salida y estuve triste y cabreado, pero fui un profesional", dijo el jugador, que también se mostró agradecido para con el club y con Rafa Benítez, su antiguo entrenador.

Carrasco también destacó que aquella experiencia le ha hecho ser mejor. "Irse a 10.000 kilómetros de casa, conocer otra gente, otra cultura... He madurado mucho desde entonces. Ser importante alí me hizo pensar de forma distinta, porque tenía toda la carga sobre mi espalda", afirmó.

"En el primer año tuve que salvar al equipo del descenso y en el segundo hice goles y asistencias que sirvieron para el crecimiento de la entidad", añadió el atacante del cuadro madrileño.

El belga también quiso apuntar que no solo fue a China a cobrar un buen salario. "Esa no era mi opción, tenía que jugar bien para ir con la Selección y poder volver a Europa. He vuelto por mi trabajo, cumplí, no me fui de vacaciones", manifestó.

Además, el futbolista comentó que ahora es bastante más completo que durante su primera etapa en el Atlético. "Si por aquel entonces era titular es porque defendía. Nadie juega con Simeone si no lo hace. En ataque he aprendido también y ahora elijo mejor mi momento", destacó.