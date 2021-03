"Quizá me equivoqué con los cambios"

El Real Madrid perdió la segunda plaza de LaLiga tras empatar 1-1 ante una Real Sociedad que rascó un punto de su visita al Di Stéfano y complicó todavía más las opciones ligueras del conjunto blanco.

Tras el encuentro, Zinedine Zidane, técnico del conjunto 'merengue', analizó el pinchazo y, pese a dejar escapar dos puntos, destacó la buena actuación de sus pupilos, que no tuvieron demasiada fortuna en los metros finales.

"Hicimos un buen partido, hemos tenido cuatro o cinco oportunidades muy claras sobre todo en la primera parte. Queríamos seguir como estábamos pero la Real es un buen equipo", aseguró ante los medios de comunicación.

El galo también habló sobre los cambios al descanso. Los minutos iniciales fueron los peores del conjunto blanco y 'Zizou' entonó el 'mea culpa' y asumió que tal vez haya cometido errores en sus decisiones.

"Puede ser que me haya equivocado. No estaba contento con la presión al comienzo del partido y había que cambiar. No estaba a gusto, fueron 10 o 15 minutos y luego volvimos a cambiar al 4-3-3 con los cambios, que entraron bien en el partido", explicó.

"Uno busca cosas para cambiar la dinámica del partido y acabamos la segunda parte muy bien. Hay que estar tranquilos. Hay partidos que ganas y no mereces, este lunes hicimos un bien partido. Tuvimos ocasiones. No han querido entrar. Hay que tener paciencia y tranquilidad y toca descansar", argumentó el francés.

Por último, Zidane habló sobre el trascendental derbi de este fin de semana frente al Atlético de Madrid y explicó que, pese al tropiezo, la mentalidad para el choque será la misma. "No cambia nada. Es un partido contra el primero y hay que hacer un gran partido", sentenció.