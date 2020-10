'RAC1': el Barça pide la suspensión del voto de censura

El voto de censura sigue siendo el tema de actualidad en Barcelona. En un nuevo capítulo en esta eterna historia, el club azulgrana ha decidido enviar una carta a Pere Aragonés, presidente en funciones de la Generalitat, pidiéndole directamente que se suspenda.

Eso es lo que publica 'RAC1', que asegura que este lunes 26 de octubre, antes de celebrar la Junta Directiva, el Barcelona ha pedido directamente a Pere Aragonés que suspenda el voto, por lo que ahora habrá que esperar a conocer la respuesta de la Generalitat sobre el tema.

Un culebrón que se alarga después de varios episodios entre los impulsores del voto de censura y el propio club 'culé', con la polémica de las firmas de pormedio y la supuesta falsificación.

Además, el club 'culé' alegó en el pasado que el dispositivo era muy complejo y que necesitaba 15 días más, debido a la situación actual por la pandemia de coronavirus.

Todo esto después de que Jordi Farré, impulsor legal del voto de censura contra Bartomeu, dejara claro que no dudadará en emprender acciones legales, si el voto de censura se pospone, y que 'Sport' asegurara que Bartomeu estaría dispuesto a dimitir si no se aplaza la moción de censura marcada en el calendario para el 1 y el 2 de noviembre.

Mientras, la plataforma 'Més que una moció', promotores de la moción de censura contra la Junta Directiva del FC Barcelona, ha presentado este lunes la campaña a favor del 'Sí' para la votación que esperan que el club convoque este martes a las 9.00 horas.

"Este no es el Barça que nos gusta. Queremos un Barça abierto y proactivo, no uno que se ponga de espaldas a una moción de censura, que está contemplada en los Estatutos. Se tiene que llevar todo al límite por la voluntad de no votar. No convocar la votación sería la vulneración más flagrante de los Estatutos en la historia del club", aseguró Marc Duch, uno de los portavoces de la plataforma, en rueda de prensa.

"Si no cumplen, tenemos previstas acciones que ahora no es momento de explicar. Pero están previstas. Estamos pendientes de la convocatoria oficial de la moción, son días convulsos en este sentido. La convocatoria se tendría que hacer como muy tarde el martes. Si no, entenderemos que la Junta no la ha convocado dentro de los límites legales y es violación flagrante de los Estatutos", añadió Duch.

"Haber empezado antes. Si no eres capaz, haber dimitido antes porque no eres capaz de dirigir el club. Y el estado de alarma no afecta a la votación, porque tiene más forma de toque de queda que de estado de alarma. Nosotros no votaremos en bares ni restaurantes ni de noche", aseguró.

El Barça dará su postura oficial a las 19 horas

Josep Vives, portavoz del Barcelona, comparecerá ante los medios de comunicación después de la Junta directiva que el club azulgrana mantendrá a partir de este mediodía.

Será en encargado de ofrecer la versión oficial del club sobre la carta enviada a la Generalitat y también hablará ante los medios sobre situación del voto de censura.