'RAC1': Koeman comunicó por teléfono a Luis Suárez que no cuenta con él

Ronald Koeman ya le ha dicho a Luis Suárez que no cuenta con él para la próxima temporada. Así lo asevera 'RAC1', que cuenta este lunes que el técnico ha informado de esta situación al delantero a través de una llamada de teléfono.

A tenor de lo publicado, la directiva del Barcelona y los abogados de Luis Suárez se reunirán en las próximas horas para acordar la rescisión de su contrato, que aún se extendía por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2021.

Este es el primer movimiento serio de Ronald Koeman en la remodelación de la plantilla. Tanto el Barcelona como el técnico a su llegada prometieron una reestructuración que comienza, de este modo, con el descarte de Luis Suárez.

La salida del delantero uruguayo es además un cambio severo para el núcleo del vestuario. Durante sus seis temporadas en el club ha sido parte importante y es amigo íntimo de Leo Messi.

Durante los últimos días, Suárez decía en una entrevista para 'El País' que quería seguir. "Me gustaría quedarme en el Barça siempre y cuando se quiera contar conmigo", aseguró. Ahora ya sabe que no, no se cuenta con él.

Lastrado por las lesiones, a sus 33 años, el delantero uruguayo ha bajado varios escalones su rendimiento. Aun así, en esta última temporada ha metido 21 goles en 36 partidos, pero ha sido uno de los señalados tras la debacle contra el Bayern de Múnich.

Tras seis temporadas en las que hizo 197 tantos en 283 partidos con la camiseta del FC Barcelona, Luis Suárez está a punto de abandonar el Camp Nou y lo hará, según el citado medio, sin dejar un euro en caja tras quedar liberado de su año restante de contrato.