'RAC1', sobre el penalti a Ramos: "Por tocar las narices, pueden pitarlo"

El primer 'Clásico' de LaLiga 2020-21 terminó con un 1-3 favorable al Real Madrid. Y, como en cada partido de esta envergadura, no faltó la polémica.

Una de las jugadas más comentadas fue el agarrón de Lenglet sobre Ramos. Las imágenes fueron revisadas por el VAR y el colegiado decretó pena máxima favorable al equipo 'merengue'.

En 'RAC1', emisora catalana, negaron tajantemente que fuera penalti al verlo en directo. "Para mí no lo es, no, no hay nada", decían los periodistas que narraban el encuentro.

Sin embargo, a medida que se sucedían las imágenes, ya no estaba tan claro. "Bueno... es un penalti muy visual. También es un error de Lenglet, no debió tocar la camiseta de Ramos", admitieron.

"Si tienen ganas de tocar las narices... lo pueden pitar tranquilamente", señaló uno de los comentaristas. Efectivamente, tras observar a conciencia en la sala VOR lo ocurrido, el árbitro determinó que era penalti favorable al Real Madrid y Ramos hizo el resto.