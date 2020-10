Radiografía de las novedades de la Selección Española para la Liga de las Naciones

En el amistoso frente a Portugal, ya han participado la mayoría de ellos. El técnico asturiano ha aprovechado el amistoso frente a Portugal para ofrecer un once novedoso, para mejorar la competitividad del combinado nacional de cara a los partidos oficiales frente a Suiza y Ucrania, donde España muestra ya su claro favoritismo en las apuestas en la Liga de las Naciones para liderar su grupo y para terminar ganando la competición. Actualmente, es la tercera selección favorita, con una cuota de 6 a 1, solo por detrás de Francia y Bélgica, según los indicadores de Betway.

En este artículo, vamos a repasar las novedades que aparecen en la convocatoria del seleccionador, previsión de posibles debuts y reencuentros con la camiseta roja.

Grandes nombres de vuelta a la Selección

No son debutantes con 'la Roja', pero su buen inicio de temporada les ha permitido acumular méritos para volver al equipo nacional y además, compartiendo demarcación y titularidad. Es el caso de Canales y Ceballos, que han vuelto a ser convocados, tras varias ausencias en el último año, para estar juntos en el centro del campo del once inicial en Lisboa, junto a Busquets. Compartieron los primeros 45 minutos, periodo donde se desplegó el mejor juego de 'la Roja', según los analistas.

Dani Ceballos había disputado su último partido con la absoluta el 15 de octubre del pasado año, en la derrota frente a Inglaterra en su ciudad natal y en su familiar estadio Benito Villamarín, donde sustituyó a Aspas. La continuidad de su buen juego en el Arsenal este inicio de temporada ha obtenido el premio de una nueva cita de Luis Enrique. Ha mejorado esta temporada en recuperaciones (10,67 por partido), pases clave, asistencias, pases largos, duelos ofensivos y duelos aéreos.

Mención especial tiene Sergio Canales, puesto que volvió a vestir la roja un año y medio después, tras su debut frente a Noruega. Ese partido casualmente sustituyó a Dani Ceballos en el campo, y tres días después jugó su segundo y último partido hasta ahora como internacional absoluto, frente a Malta, como titular. En esos dos partidos, logró una efectividad del 97% en los pases realizados. Frente a Portugal, ha sido uno de los jugadores destacados del partido.

Canales es un ejemplo de superación. Gran promesa del fútbol español, ha sufrido graves lesiones, pero ha seguido trabajando para lograr ser internacional a los 28 años y a pocos meses de cumplir la treintena, regresa a las convocatorias de la Selección Española.

Canales es un mediapunta con gran calidad en sus acciones, sobre todo en el último pase, donde destaca como uno de los mejores de su posición (0,62 pases clave por partido). Es un brillante convervador de balón, ya que pierde pocos balones en su posición cercana al área rival (solo 7,73 por partido).

Esta temporada, el jugador bético ha mejorado y aumentado su efectividad en pases clave (2,6), asistencias (0,32), regates (2,05), centros precisos (1,12), tiros a puerta (0,64) e incluso en duelos ofensivos. Gracias a ProFootballDF, el laboratorio de big data de BeSoccer, podemos afirmar que la decisión del seleccionador de contar de nuevo con Sergio Canales está justificada con datos objetivos que certifican su paso adelante en esta etapa de madurez del futbolista.

Convocados y debutantes al fin

El grupo que afronta estos tres partidos internacionales contaba con algunos jugadores que habían sido llamados anteriormente por Luis Enrique, pero que aún no habían tenido ocasión de debutar en el terreno de juego.

Es el caso de Unai Simón, el guardameta del Athletic, que afronta su tercera convocatoria con la Selección Absoluta tras pasar por la Sub 19 y Sub 21. En las dos anteriores, el joven portero vitoriano de 23 años no tuvo ocasión de disputar algún minuto que le hiciera convertirse en internacional absoluto. Tampoco jugó frente a Portugal, por lo que seguirá esperando esa oportunidad

El otro curioso caso era el de Adama Traoré, que fue convocado hace un mes por el seleccionador, pero un positivo por coronavirus le impidió poder sumarse a la concentración. Frente a Portugal, con el '11' en su ancha espalda, pudo debutar y darse a conocer a la afición española que no le ha visto crecer como jugador en los Wolves. Solo media hora ha necesitado para ser una de las gratas sensaciones que dejó el partido frente a la actual campeona de Liga de las Naciones.

El debutante Campaña, la gran novedad

El mediocampista del Levante, José Campaña, fue la principal novedad de la convocatoria de Luis Enrique y del primer choque frente a Portugal. Internacional en las categorías inferiores desde la Sub 17 hasta la Sub 21 con 27 partidos acumulados, este jugador sevillano debutó como internacional absoluto a sus 27 años, gracias a su rendimiento en crecimiento constante como jugador levantinista, donde ha comenzado su quinta temporada, pieza clave del óptimo rendimiento granota de estos últimos años en Primera División.

Acumula una amplia experiencia internacional en su trayectoria como jugador, puesto que ha jugado en Inglaterra, Alemania y Portugal. Fruto de la prolífica cantera sevillista, su evolución le hace sonar ahora en los rumores como apetecible para grandes equipos, como el Atlético de Madrid.

Ha mejorado en este inicio de campaña su rendimiento, principalmente, en los pases clave (1,73 por partido), manteniendo su gran nivel en el centro del campo con recuperaciones (más de siete por partido) o duelos aéreos ganados.

Sustituyó a Ceballos en el descanso para acompañar a Canales en el medio del campo del combinado español. Una vez más, cumplió con las expectativas generadas y se suma como alternativa para el seleccionador en los dos próximos partidos de Liga de las Naciones frente a Suiza y Ucrania.