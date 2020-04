Rafa Mir dijo que, si marcara el gol del ascenso, daría volteretas un día entero

Desde que llegó en invierno, Rafa Mir ha aportado ya dos tantos en siete encuentros a la SD Huesca. Se ha convertido en un efectivo más de ataque y quién sabe si marcará el gol que le dé un posible ascenso al equipo. Él mismo se planteó esta posibilidad en una entrevista telemática.

"Me gustaría marcar el gol del ascenso. Me pegaría dando volteretas hasta mañana", aseguró. No se trata de algo descabellado, pues se espera que siga gozando de oportunidades hasta final de temporada igual que se espera que los oscenses sigan siendo candidatos a llegar a Primera.

Sobre cómo se complementa con Okazaki o si hay rivalidad, contestó: "Somos diferentes, él es más pequeño y va bien al pie, y yo soy más grande y me gusta ir al espacio. Si jugamos juntos, lo intentaremos hacer lo mejor posible". El nipón también es clave en el ataque.

Respecto a jugar el resto del curso a puerta cerrada, comentó: "El fútbol es lo que es gracias a los aficionados. Jugar sin ellos sería algo vacío, pero es algo puntual y podría requerir tomar estas medidas. Habría que aceptarlo". Sobre rebajarse el sueldo en esta situación, lo dejó claro: "No creo que hubiera problema, hay buena armonía entre los dirigentes y los futbolistas".