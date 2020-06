Rafael Leao, de protegido de Ferguson y amigo de Cristiano a predicador del Evangelio

Rafael Leao es un chico sencillo. Estudia derecho, predica el Evangelio en iglesias... lo típico. Pero tiene una gran historia que contar: cuando jugaba al fútbol en su país de origen, le contactó un ojeador del Manchester United. Ahí comenzó su periplo, que relató en 'ESPN'.

"Iba a tener un partido contra Santo André en Rua Javari, pero no quería ir porque me había roto el dedo. Estaba incómodo, pero el entrenador dijo que me necesitaba. Lo hice muy bien en ese partido", afirmó. Lo que no sabía es que le estaban observando.

John Calvert, ojeador 'red devil', se acercó a él. "Me preguntó si era el camiseta número 7 y me dijo que era un cazatalentos del Manchester United. John me dijo que le había gustaba mucho mi juego y que tenía un proyecto: iría a Desportivo Brasil e iría a Inglaterra hasta que completara los 18 años, para poder vivir de manera permanente", relató el ex jugador.

"John fue a todos los partidos que jugamos en Paulista e informaba de mi actuación con todo lo que había hecho en el partido. Luego, nos reuníamos y me comentaba lo que necesitaba para mejorar. Rentaba una cancha para entrenar disparos, pases y centros", continuó.

Cuando se unió al Manchester United, conoció a Cristiano Ronaldo: "Las fuerzas básicas y el primer equipo comían en la misma zona. Yo estaba allí, colocando el pan en la bandeja, y de ahí vino 'el hombre' a mi lado. Me preguntó: '¿Eres brasileño?', le dije: 'Sí, lo soy'. 'Encantado de conocerte, lo que necesites, te ayudaré', dijo. Fue muy humilde, era el mejor del mundo".

Y, por supuesto, a quien depositó su confianza en él, sir Alex Ferguson: "Sabía todo lo que sucedía en el club, desde la limpieza hasta la alta gerencia. Cuando llegué, él ya sabía quién era yo, me saludó en la cafetería, me dio la bienvenida y me deseó buena suerte".

"La primera vez que entrené con los profesionales, tenía 16 años. Conocí a todas los jugadores y fui muy tímido. Marqué un gol a Van der Sar y quería llorar de emoción (risas). El impacto fue demasiado. Ferguson me alabó un par de veces cuando nos encontramos en la cafetería, me dijo que continuara así y me animó", contó.

Pero, después de militar un año en el cuadro inglés y acabar marchándose, dejó el fútbol. Su madre contactó con él para ofrecerle trabajo -es abogada- y él aceptó. Actualmente, estudia derecho y ejerce con mucha intensidad su pasión por la religión predicando el Evangelio en varias iglesias de su ciudad.