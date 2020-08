"¿Rafinha? Es el Barça el que debe mover ficha"

Carlos Mouriño, presidente del Celta de Vigo, considera que es "imposible" ofrecer un rendimiento peor que el de su equipo durante la temporada 2019-20, por eso confía en no sufrir tanto durante el próximo curso liguero para sellar su permanencia en LaLiga Santander.

"Hemos hecho una temporada malísima, todos somos conscientes de eso. Casi es imposible hacerlo peor, pero eso no significa que vayamos a estar flagelándonos todos los días. Vamos a procurar rehacer los fallos de la temporada anterior y trabajar mirando al futuro", afirmó.

El máximo accionista del club vigués avanzó que están buscando "un ocho, un nueve, un lateral y un extremo" para reforzar la plantilla que dirigirá Óscar García Junyent, y dejó en el aire la llegada de un portero porque "si LaLiga no empieza hasta enero ya no lo ficharíamos".

El Celta tiene ahora mismo a sus dos primeros porteros -Rubén Blanco y Sergio Álvarez- lesionados tras pasar por el quirófano, por eso la necesidad de fichar a un nuevo guardameta sería mayor si el campeonato "empieza mucho antes".

"Es un año muy difícil porque no sabemos qué va a pasar con la televisión y seguramente no tengamos ingresos de aficionados. Tenemos la gran ventaja de que nuestra gestión anterior nos ha permitido mantener unos números que nos hacen soñar con algún jugador. Estamos en un compás de espera para ver si se aclara la situación", explicó.

Mouriño confirmó que el Celta pretende fichar al internacional colombiano Jeison Murillo (Sampdoria), que ofreció un gran rendimiento en Vigo tras llegar en el pasado mercado invernal.

"Mientras no tengamos el no definitivo contamos con él. Si finalmente no viniera, sí tendríamos que fichar un central", indicó el dirigente celeste, para quien la situación de Rafinha Alcántara es similar.

"Es un jugador que queremos tener, pero pertenece al Barcelona y ahora son ellos los que deben mover ficha. A día de hoy no depende de nosotros y tal y como está la cosa es muy difícil que en los próximos días haya movimientos", señaló.

Negó tener una oferta del Valencia para repescar al central Jorge Sáenz, "tiene un año más de contrato y de momento no nos ha llegado nada", y desveló que el turco Emre Mor empezará a entrenar con el equipo.

"Es un caso que nos gustaría decidir rápidamente. Él ha hecho un gran esfuerzo para demostrar que le puede ser útil al Celta. Tiene el convencimiento de que ha cambiado y de que va a cambiar. La duda es que no es la primera vez que lo dice. Empezará a entrenar, pero estudiaremos todas las ofertas que haya sobre él", aseveró.

El presidente del Celta confirmó que el caso de Pione Sisto es diferente por la personalidad del extremo danés: "De momento hay una oferta que nos parece pequeña, pero vamos a seguir peleando. Tuvo ofertas millonarias para ir a jugar a otros países, que le pagaban cinco veces más, y no se quiso ir. Hasta hubo un equipo que trajo la camiseta con su nombre y no se quiso ir".

Finalmente, Carlos Mouriño trató el futuro del capitán Hugo Mallo, a quien el club no le cerraría las puertas en caso de que decidiera emprender una nueva etapa en el fútbol inglés. "Haremos lo mejor para él y si quisiera irse, no le pondríamos ninguna pega. Es algo que tiene que partir de él, nunca partirá de nosotros".