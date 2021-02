Rafinha llena de dudas al PSG

Rafinha no empezó mal la temporada en el PSG, pero se ha diluido. Cuando llegó Pochettino al club, Rafinha cayó enfermo de COVID-19, y con el argentino solo ha jugado 55 minutos hasta la fecha, en dos partidos en los que empezó como suplente.

El coronavirus no afecta por igual a todo el mundo. Hay futbolistas que lo superan en un par de días, otros que recaen una y otra vez, y otros que parecen arrastrar secuelas durante semanas tras haber dado negativo.

Rafinha parece ser de estos últimos. Si no, no se explica por qué Pochettino cuenta tan poco con él. Al menos, eso es lo que insinúa 'Le Parisien'.

El rotativo galo ha dejado caer que es posible que Rafinha no esté rindiendo al nivel que de él se esperaba, o al menos no al que Pochettino esperaba. Dice también que no es un futbolista de su agrado, lo que no hace que los rumores sobre el motivo de su poca participación ganen peso.