Raiola desmiente el preacuerdo con Minguella para fichar a Haaland

A Joan Laporta se le van cayendo solos los rivales a la presidencia del Barcelona. Si Víctor Font hizo pública su claara apuesta por Xavi y por Jordi Cruyff y el hijo del mito azulgrana desmintió estar pendiente de las elecciones poco después, a Emili Rousaud le acaban de dejar en evidencia en Alemania.

A través de Josep Maria Minguella, el ex directivo y ahora precandidato a la presidencia del club azulgrana había anunciado un acuerdo con Erling Haaland si lograba ser presidente.

Tras las dudas mostradas por todo el mundo del fútbol en Alemania, ahora también han negado este acuerdo. Y de primera mano. Fue Mino Raiola, agente del noruego, el que descartó esta opción.

"Son noticias falsas. No he hablado con ningún candidato a la presidencia del Barça por Haaland y no lo haré", explicó en 'Sport1' a Patrick Berger.

"Cuando haya un presidente en enero, puede llamarme si así lo desea", sentenció el díscolo agente del crack del Borussia Dortmund.

Un desmentido más que pone en duda la fiabilidad de la candidatura de Emili Rousaud. Mientras, en Madrid, donde había preocupado la noticia, se mantienen tranquilos y creen que tendrán preferencia para hacerse con el atacante en un par de temporadas.