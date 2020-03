Raiola dice que quiere llevar a un jugador al Madrid, pero descarta que sea Haaland

El representante de Paul Pogba, Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Zlatan Ibrahimovic y un largo etcétera no se corta: quiere hacer negocios con el Real Madrid. Lo ha dicho en el diario 'Marca'. No da detalles, aunque de fondo persiste el interés de Zinedine Zidane en su compatriota Pogba. No cree que sea Haaland.

"Mis relaciones con el Real Madrid son muy buenas. Estoy en contacto con José Ángel Sánchez [CEO del club] y me encanta discutir con él de fútbol y de los temas de la FIFA, porque su opinión me interesa. Tengo una gran esperanza de que algún día pueda llevar al Real Madrid a un grandísimo futbolista. Ahora tengo a Areola, pero es una operación a medias porque es un préstamo. Quiero llevar a un futbolista de forma definitiva y lo voy a intentar este verano. Sería un orgullo para mí y para mis futbolistas porque el Real Madrid es un gran club", afirmó.

Habla maravillas de Haaland, un jugador del que nadie esperaba una explosión similar. "Es una joya muy importante. Da gusto verle jugar y ver cómo evoluciona en cada partido. Nadie pensaba que su adaptación a la Bundesliga y a la Champions en un equipo como el Borussia Dortmund iba a ser así. Nadie lo esperaba. No es fácil pasar de Austria a Alemania y mostrar ese nivel. Tiene mucho por crecer todavía. Estará en Dortmund el tiempo necesario. No creía que fuera el momento idóneo cuando so se fue de Salzburgo, pero... No creo que este verano se vaya de Dortmund", reseñó.

Pogba vive su temporada más difícil en Manchester. "Paul está atravesando por un momento complicado, pero que quede claro, porque en Inglaterra son muy sensibles, que Paul se está concentrando para hacer un gran final de temporada con el Manchester United. Quiere volver a entrar en el equipo y hacer un gran final de temporada y que el United pueda llegar a la Champions League", declaró.