"Raiola me dijo: 'Elija usted el salario para Balotelli"

Mario Balotelli se encuentra defendiendo la camiseta del Monza de la Serie B de Italia. Adriano Galliano ha contado cómo llegó el delantero italiano al conjunto de la categoría de plata del fútbol italiano.

"Hemos tardado un segundo en cerrar el acuerdo. Su agente, Mino Raiola, se comportó muy bien", explicó en unas palabras recogidas por 'TMW' y 'Four Four Two'.

Galliani continuó y confesó que Mino Raiola le dijo que le pusiera el salario que él quisiera a Mario Balotelli.

"Raiola me dijo: 'elija usted el salario del jugador, yo no me voy a llevar comisión alguna", concluyó.

El delnatero ha disputado tres partidos, en concreto, 123 minutos hasta la fecha y ha podido hacer un gol.