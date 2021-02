Rakitic, embajador de la Fundación para la Infancia de la UEFA

El centrocampista croata del Sevilla Ivan Rakitic se unirá a la Fundación para la Infancia de la UEFA como su primer embajador oficial, papel desde el que promoverá las iniciativas de esta para ayudar a mejorar la vida de los niños en todo el mundo.

"Formar parte de la familia de la Fundación UEFA me llena de orgullo. Estoy muy contento por ello y me da mucha responsabilidad demostrar a todo el mundo que junto a la Fundación todos los jugadores podemos lograr mucho y sobre todo, ayudar a los niños de todo el mundo a sonreír con alegría", afirmó tras el anuncio de la UEFA este miércoles.

Rakitic, que por su condición de padre de dos niñas dijo entender "lo importante que es ver esa sonrisa en la cara de los niños", habló de su entrega en esta nueva función y de su ilusión para desempeñarla desde ahora y tras su retirada.

"Espero que me queden muchos años buenos sobre el terreno de juego, pero, por supuesto, una vez que me retire, estoy convencido de que tendré más tiempo y más oportunidades para viajar y estar disponible y mi ilusión no hará más que aumentar", añadió el jugador, que el pasado septiembre comunicó su retirada de la Selección Croata.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, que también preside el consejo de la Fundación para la Infancia, elogió el compromiso de Rakitic, "uno de los mejores centrocampistas de su generación" y "una persona que quiere marcar una diferencia tangible fuera del terreno de juego para mejorar la vida de los demás", según sus palabras.

"Me ha impresionado mucho el compromiso y el deseo de Ivan de ayudar a los niños de todo el mundo. Estamos deseando trabajar estrechamente con él para lograr estos objetivos. La puerta está siempre abierta para que los jugadores, tanto del pasado como del presente, sigan el ejemplo de Ivan y se unan a la Fundación de la UEFA en un papel de embajador", afirmó.