Rakitic explicó el verdadero motivo de su regreso al Sevilla

La tierra siempre tira, y para Rakitic eso es Sevilla. El croata ha hecho de la capital andaluza su hogar, y por eso volvió al Sevilla sin dudar cuando tuvo la oportunidad.

Así lo ha explicado, en una entrevista concedida a los medios del club hispalense. "¿Por qué volver? Sobre todo porque es el equipo de mi corazón", empezó diciendo Ivan Rakitic.

"Lo especial en Sevilla y en el Sevilla es la cercanía que me han dado desde el primer día, en que el ya sentí ese algo especial. Cuando hablo con familia y amigos y digo que me voy a mi casa, me refiero a mi casa en Sevilla", continuó.

Dejó claro que se siente plenamente identificado con el Sevilla. "Lo mas valioso del club son los valores, el sentimiento que se transmite desde pequeño", comentó.

"Veo a los chicos y se ve ese sentimiento que ya llevan dentro, todo lo que significa el Sevilla se lleva desde muy joven y verlo en el día a día con la que gente que me cruzo es lo más bonito que hay", apuntó también.

Se fue en 2014, y muchas cosas son diferentes. "El club ha cambiado mucho desde mi primera etapa, ha crecido muchísimo, no sólo en el campo sino también por fuera. Ha dado el siguiente paso, lo que es muy importante. Es muy respetado, en Europa y en todo el Mundo", destacó.

Se puso como objetivo volver a ganar títulos. "El momento de levantar la Copa como capitán fue impresionante, no existen palabras que puedan describir ese sentimiento. Ojalá poder revivirlo muchas más veces y sacar más fotos como esta con la Copa", dijo, para finalizar.