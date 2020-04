Rakitic lo tiene claro: "Asumo el riesgo, quiero volver a jugar"

España se prepara ya para la vuelta a los entrenamientos, al menos de forma individualizada. Un retraso en la entrega de los test hará demorar unos días el pisar el césped. Ello no preocupa a Ivan Rakitic.

Rakitic ha asumido el riesgo que puede haber de contagio, pero es claro en su decisión: quiere que el fútbol vuelva lo antes posible como 'pago' a la sociedad que se deja la piel para evitar la pandemia.

"El fútbol es muy importante para muchas personas y la prueba de ello es que mueve mucho dinero. Últimamente he escuchado a mucha gente hablar de los problemas que habría si no jugamos. Creo que es el momento de que los que somos protagonistas demos un paso adelante y tiremos del carro", aseveró el croata en 'Marca'.

Rakitic lo tiene claro. "Yo quiero jugar. Es evidente que debemos intentar volver con las mayores garantías sanitarias, pero también debemos saber que nunca van a serl al 100%. Pero ese mismo riesgo lo van a tener todos los trabajadores en su vuelta. Ellos asumen ese riesgo y yo también quiero asumirlo. Creo que tenemos esa deuda", apuntilló.

El futbolista del Barcelona aseguró que está dispuesto a correr el riesgo. "Sin duda, y lo digo desde la conciencia de saber que el riesgo será muy pequeño, pero también por la solidaridad con los que se la llevan jugando por nosotros desde el primer minuto y que van a seguir durante muchos días", firmó.

"No sé si estamos en deuda, pero lo que es cierto es que a nosotros la sociedad nos ha dado un estatus que está muy por encima de la media. Ese esfuerzo es el que tenemos que hacer ahora nosotros, preparanos bien, intentar controlar los riesgos y devolver a la gente con nuestro fútbol el cariño que nos dan", añadió el centrocampista.

Rakitic también fue preguntado por el mercado de fichajes. El croata no tiene los minutos que desea y vería con buenos ojos una salida. "Estoy en el mejor momento de mi carrera, mi mejor edad, es una motivación especial para mí y estoy convencido de que lo puedo hacer y lo voy a conseguir", explicó.

"La madurez deportiva que he alcanzado me hace entender mucho mejor todo. No me arrepiento de nada. Siempre intento hacer lo mejor para mi equipo, para los míos y para mí. Quiero disfrutar del fútbol, poder empezar lo antes posible. Cuando eso pase y terminemos, será el momento de analizar toda la situación", terminó el balcánico del Barcelona.

Uno de los equipos que le ha echado el ojo es el Villarreal. "Me gusta como futbolista. Si el año que viene quiere venir al Villarreal, aquí estamos", dijo Fernando Roig, presidente del conjunto amarillo, en 'Cadena COPE'.